شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد في معدل الإصابات.. «الصحة» تسجل 819 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 819 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 239 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 54 حالة.
منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:
الخميس 23 ديسمبر: 287
الجمعة: 332
السبت: 325
الأحد: 389
الإثنين: 524
الثلاثاء: 602
الأربعاء: 744
الخميس: 752
اليوم الجمعة : 819
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:
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