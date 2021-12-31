شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب صفوف الفتح قبل مواجهة مرتقبة.. الإصابات ترتفع إلى 27 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن نادي الفتح، اليوم، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 27 حالة في النادي بعد ظهور 21 إصابة جديدة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي قائمة بأسماء اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري المصابين بكورونا.

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة الفريق أمام النصر غداً السبت صمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.