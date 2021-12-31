شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يستقبل العام الجديد بأبيات شعر وصورة مع ولي عهد أبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على استقبال العام الجديد على طريقته الخاصة بكتابة بعض أبيات الشعر التي اشتهر بها، حيث نشر صورة تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليضيف بعض ابيات الشعر التي جاءت كالآتي:



الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد

عــامْ جـديـد عــامْ سـعيد

الـفـيـنْ وإثـنـينٍ وعـشـرينْ

عـــامْ الـتِّـمَيِّزْ والـصِّـدارَهْ

بهْ نبتدي نسعىَ لخمسينْ

ونـكَـمِّـلْ الـسِّـيـرْ بـجـدارَهْ

مـانختلِفْ مانخافْ مانلينْ

ولانْـحَـسبْ لـلعليا خـسارَهْ

عـلـىَ نَـهَـجْ لآبـاءْ مـاضينْ

بـعـزومْ وإبــداعْ وشـطارَهْ

إنـسـاهِـمْ بــكـلِّ الـمـيادينْ

عـلـمْ وصـناعهْ أوْ تـجارَهْ

لــي هـمِّهم جَـمعْ الـملايينْ

ايـهـمِّنا صِـنـعْ الـحَضارَهْ

ولا يـهـزِّنا كـيـدْ الـمـعادينْ

جـيـشٍ لـنا يـحمي ديـارَهْ

تـاريـخنا حـافِلْ بـماضينْ

عـطـاهُـمْ الـتَّـاريخ شــارَهْ

والحاضِرْ وورودْ ورياحينْ

وقـلـوبِـنا فـيـهـا جــسـارَهْ

بـأفـعالنا نـعـطي بـراهـينْ

مَــبْ بـالـكلامْ وبـالـفِشارَهْ

مـانسمَعْ أقـوالْ الـمواشينْ

أهـــلِ الـفـشيلِهْ والـعـثارَهْ

متماسكينْ إشمالْ وإيمينْ

بــالإتِّــحــادْ وبــإقــتــدارَهْ

نـهـجِـهْ يـوَحـدِّنـا بـتَـمكينْ

مـتـأكدِّينْ إمْــنِ إنـتصارَهْ