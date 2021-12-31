شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابى يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، القبض على إرهابى يعمل على نقل الانتحاريين والعبوات الناسفة فى العاصمة بغداد

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقى، فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية في محافظة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يعمل في عصابات داعش الإرهابية كعنصر ناقل للانتحاريين والعبوات الناسفة والأسلحة ضمن مايسمى ولاية العراق قاطع شمالي بغداد".

واضاف البيان ان "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية أصوليا بحقه".

وطانت مديرية استخبارات وأمن محافظة كركوك العراقية،أعلنت القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لاقتحام مبنى تسفيرات بالمحافظة.