شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان ونجران.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ،القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-35 كم/ساعة وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

من جانبه قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أنه ‏ هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من المملكة تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف تمتد الى أجزاء من تبوك والمدينة خاصة السواحل – ان شاء الله – و الحالة تعتبر حالة ارتدادية.

وأضاف أن الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة وتستمر يومي السبت 5/28 والأحد 1443/5/29هـ -ان شاء الله.

وأوضح أن الأمطار المتوقعة رعدية-إن شاء الله-متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لغزيرة أحيانا، ويتوقع سقوط حبات برد وفرصة للسيول.