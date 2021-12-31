شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تحذر من استخدام الألعاب النارية فى احتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، توصيات عامة للاحتفالات برأس السنة، فيما حذرت من استخدام الألعاب النارية فى الاحتفالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية "واع" إنه "في كل نهاية سنة تواجه الوزارة مشكلة الألعاب النارية التي تتسبب في تسجيل اصابات بعضها بسيطة واحياناً تكون شديدة وقد تؤدي الى الوفاة أو فقدان العين أو الانف او احد الاطراف"، مشيرا إلى أن "الوزارة سجلت مثل هذه الاصابات في السنوات السابقة اثناء الاحتفالات خاصة في رأس السنة حيث يكثر استخدام هذه الألعاب الخطرة المخالفة للقوانين النافذة التي تمنع استخدام مثل هذه اللعاب وبالذات لدى الاطفال والمراهقين".

وأضاف البدر أن "هذه الألعاب قد تؤدي الى اصابة غير مباشرة مثل حالات الحرائق في المنازل او السيارات فضلا عن التبعات التي ترافق هذه الاصابات التي ستبقى لسنوات ملازمة للمصابين خاصة الأطفال والمراهقين"، مبينا أن "هذه الالعاب تتسبب أيضا بالضغط على المؤسسات الصحية واستنزافها وخصوصا في ظروف مواجهة جائحة كورونا".

وشدد "على ضرورة الابتعاد عن تداول واستخدام الألعاب النارية لتجنب تسجيل الاصابات الخطرة كما حدث في السنوات الماضية فضلا عن التأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي خصوصا في المطاعم والنوادي والمولات والاهتمام بغسل وتعقيم اليدين فضلا عن تلقي اللقاحات"، مؤكدا أن "مؤسسات الوزارة تعمل في جميع الظروف حتى في الاعياد والمناسبات".