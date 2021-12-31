شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية للكهرباء إلى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يوم الخميس الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية، لتشغيل محطات الكهرباء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفق وكالة "سبأ" الحكومية، دخلت سفينة وقود تحمل 60 ألف طن متري من مادة الديزل إلى رصيف ميناء الزيت، ومن المقرر استكمال باقي الدفعة السادسة من المنحة النفطية خلال الأيام القادمة، بوصول نحو 30 ألف طن متري من مادة المازوت.

وسيتم توزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في محافظة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة بحسب الكميات المعتمدة لها، وصولا إلى استلام الوقود في خزانات محطات الكهرباء بإشراف اللجان الرقابية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأشادت الحكومة اليمنية في عدن "بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال تواصله الدائم مع الجانب اليمني ومتابعته المستمرة لإجراءات وخطوات وصول دفعات الشحنات النفطية للكهرباء إلى عدن".