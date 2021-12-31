شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. وزارة الخارجية تنفى عقد اجتماع أمني سورى تركي في المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن هيثم أبو الفول عقد اجتماع أمني سوري تركي في الأردن، وذلك تعليقا على ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الصدد.

وأكد أبو الفول في تصريح لقناة "المملكة" أن "هذا الادعاء عار عن الصحة".

وشدد على أنه لم يعقد أي اجتماع في الأردن بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة التركية قد ذكرت أن لقاءات جمعت مسؤولين أمنيين سوريين بنظرائهم الأتراك في الأردن، حيث بحثوا ترتيبات تتعلق بالشمال السوري وإعادة إعمار حلب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن اللقاءات بدأت في العقبة وحضرها مسؤولون عن دول أخرى، لم تذكرها.

وقالت الصحيفة إن الاجتماعات بحثت إطلاق عملية مشتركة ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري وإعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعية وإعادة اللاجئين، بتمويل "قطري إماراتي سعودي".

وأضافت الصحيفة أن ممثلي الحكومة السورية أبدوا موافقتهم على إطلاق عملية مشتركة شرط أن تشمل شرق الفرات وإدلب بالتحديد، بينما طلب الجانب التركي تعديل اتفاقية أضنة بحيث يصبح لأنقرة الحق في التدخل عسكريا في حال تهديد أمنها القومي بعمق 35 كيلومترا في الأراضي السورية، (وهي حاليا 5 كيلومترات حسب الاتفاقية).