شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر: المدة الزمنية المحددة لخطبة الجمعة 10دقائق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس الوزراء الجزائرى أيمن عبد الرحمن، من مديرى الشؤون الدينية والأوقاف في البلاد بضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من انتشار وباء كورونا في المساجد، مشددا على ضرورة التباعد الجسدي بين المصلين، وارتداء القناع الواقي من طرف الجميع في كل الفضاءات التبعة للقطاع.

كما شدد رئيس الوزراء الجزائرى على إجبار استعمال السجاد الشخصي للصلاة، والالتزام بالأوقات المحددة لعملية فتح وغلق المساجد وإقامة الصلاة، مؤكدا ضرورة فتح المساجد قبل الآذان بـ 15 دقيقة، وإقامة الصلاة بعد إقامة الآذان مباشرة. وغلق المساجد مباشرة بعد أداء الصلاة.

كما أكد رئيس الوزراء الجزائرى على ضرورة الالتزام بعدم تجاوز خطبة الجمعة والصلاة مجتمعتين 15 دقيقة، والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لدرس الجمعة المقدرة بـ 10 دقائق، احترام التوقيت المحدد لفتح بيوت الوضوء بـ15 دقيقة قبل الآذان وغلقها بـ5 دقائق بعد الصلاة، مع الحرص على تنظيم الدخول إلى بيوت الوضوء تفاديا للازدحام.

كما شدد على ضرورة وضع وسائل التعقيم في متناول المصلين والعمل على تعقيم قاعات الصلاة وبيوت الوضوء بشكل دوري، وكذا التشديد في الإجراءات الوقائية في كل المؤسسات والفضاءات التابعة للقطاع، داعية الى الوقوف الى جانب الائمة وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في هذه الظروف.

وأمر لأئمة بتذكير المواطنين قبل الشروع في الصلاة بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية ودعوتهم للتلقيح.

كما كلف المفتشين بمتابعة المساجد للوقوف على مدى التقيد بالإجراءات الوقائية، وضرورة التبليغ الفوري عن كل تجاوز أو تقصير يتم تسجيله في تطبيق هذه الإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها يوم أمس الخميس عن تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في أعلى حصيلة للإصابات اليومية لفيروس كورونا منذ عدة أشهر.