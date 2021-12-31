شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر، تسجيل 12 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)؛ ليبلغ إجمالى الحالات المصابة حتى الآن 16 حالة.
وأوضح معهد "باستور" للأبحاث الطبية بالجزائر - فى بيان - أن الحالات المصابة المكتشفة تتعلق بـ 6 جزائريين كانوا برفقة حالات مؤكدة سابقا، 2 آخرين قادمين من فرنسا، 4 أشخاص من جنسية أجنبية.
وأوضح البيان أن أحد الأجانب المصابين بأوميكرون قادم من بريطانيا، و3 من المصابين بأوميكرون قادمون من موريتانيا.
يذكر أن معهد باستور الجزائر، والذى تم إنشاؤه فى عام 1894 ينتمى إلى شبكة معاهد باستور الدولية المتكونة من 33 معهدا تتعاون فيما بينها فى مجالات الوقاية والحماية الصحية ومراقبة الأمراض المعدية والطفيلية .