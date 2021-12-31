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القاهرة - سامية سيد - اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات بين سكان بلدة سلوان فى القدس والقوات الإسرائيلية.

وقال شهود عيان ومقاطع فيديو نشرت على الانترنت إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الواقعة فى الاتجاه الجنوبى للمسجد الأقصى، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحى والمطاطي، وقنابل الغاز المُسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان.

وكانت لجنة الدفاع عن أراضى وعقارات سلوان قد قالت - فى مؤتمر صحفى عقد فى وقت سابق اليوم - إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدمت 69 منزلًا فى البلدة، وأصدرت 172 أمر هدم لمنازل أخرى خلال عام 2021، بينما يتهدد الهدم 5600 فى البلدة.

وقال فخرى أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن سلوان، خلال المؤتمر الصحفى إن "بلدية الاحتلال فى القدس واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم سلمتا خلال العام 2021، 172 أمر هدم فى سلوان كان آخرها لعائلة سرحان اليوم الخميس، بينما يوجد 150 منزلا مُهددة بالهدم تحت ما يسمى بقانون (كامينتس)، أى أن بلدية الاحتلال تستطيع هدمها فى أى لحظة".

مواجهات بين القوات الإسرائيلية وسكان بلدة سلوان بالقدس

رام الله /أ ش أ/

مواجهات، القوات الإسرائيلية ، بلدة سلوان ، القدس، فلسطين

اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات بين سكان بلدة سلوان فى القدس والقوات الإسرائيلية.

وقال شهود عيان ومقاطع فيديو نشرت على الانترنت إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الواقعة فى الاتجاه الجنوبى للمسجد الأقصى، مشيرين إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحى والمطاطي، وقنابل الغاز المُسيل للدموع، والصوت، صوب الشبان.

وكانت لجنة الدفاع عن أراضى وعقارات سلوان قد قالت - فى مؤتمر صحفى عقد فى وقت سابق اليوم - إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدمت 69 منزلًا فى البلدة، وأصدرت 172 أمر هدم لمنازل أخرى خلال عام 2021، بينما يتهدد الهدم 5600 فى البلدة.

وقال فخرى أبو دياب، عضو لجنة الدفاع عن سلوان، خلال المؤتمر الصحفى إن "بلدية الاحتلال فى القدس واللجنة اللوائية للبناء والتنظيم سلمتا خلال العام 2021، 172 أمر هدم فى سلوان كان آخرها لعائلة سرحان اليوم الخميس، بينما يوجد 150 منزلا مُهددة بالهدم تحت ما يسمى بقانون (كامينتس)، أى أن بلدية الاحتلال تستطيع هدمها فى أى لحظة".