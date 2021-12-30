شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطيني يعلن استقبال الدفعة الأولى من لم الشمل للعائلات فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ عن استقبال أول دفعة لم شمل للعائلات في قطاع غزة.

وقال الوزير الشيخ، في بيان صحفي مساء اليوم، الخميس، حول آخر المستجدات في ملف الهويات وتغيير العنوان، إنه "متابعة لما أعلنا عنه بتاريخ 30/8/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، حيث تم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 10 آلاف مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وبناء عليه وبموجب هذه التفاهمات نعلن استقبال الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا إلى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية، وهي دفعة خاصة بأهلنا في المحافظات الجنوبية، حيث بلغ مجموع ما تم الموافقة عليه 3234 موافقة، وذلك من أجل حصولهم على الهوية وجواز السفر الفلسطيني".

وأضاف: "مرة أخرى فإنني أؤكد، وكما وعدنا، أننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل إنجاز، وفي الأيام القليلة القادمة، ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن".

وتابع الوزير الشيخ": "بناء على ذلك، أُعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم الأحد القادم 2/1/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، وذلك من أجل التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني".