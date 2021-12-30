شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية باليمن يطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب تحالف دعم الشرعية فى اليمن من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية؛ حفاظا على سلامتهم.

وقال التحالف - فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، مساء اليوم الخميس - "إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين من معسكر السوادية، واستحدثوا مركزا للجمارك بالمعسكر، واتخذوا المدنيين دروعا بشرية".

وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات القانونية للتعامل مع أى تهديدات من جانب الحوثي.

وكان التحالف قد أفاد - فى وقت سابق اليوم - بأن قواته نفذت 22 عملية استهداف ضد الحوثى فى مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات بمأرب دمرت 15 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا.

يأتى ذلك فيما ذكرت أنباء يمنية، سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات المشتركة فى مديرية مرخة بمحافظة شبوة عقب استهدافها بصاروخ باليستى حوثي.

وقالت مصادر عسكرية إن نحو 14 جنديا قُتلوا وأُصيب 13 آخرون فى حصيلة أولية، إثر الهجوم الصاروخى الحوثى على تجمعات فى معسكر خمومة بمديرية مرخة بمحافظة شبوة، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى عتق.

وتشهد المنطقة استنفارا لألوية العمالقة مع وصول تعزيزات لتطهير مديرية بيحان وعين وعسيلان من الحوثيين وقطع خطوط الإمداد على الحوثيين المتجهة نحو محافظة مأرب.