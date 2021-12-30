شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح تعلن إيقاد شعلة الانطلاقة الـ 57 مساء غد بميدان فلسطين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأقاليم الجنوبية، بعد اجتماعها القيادي، مساء اليوم الخميس، أنه تقرر إيقاد شعلة الانطلاقة الـ57، مساء يوم غدٍ الجمعة، بعد صلاة العشاء، في تمام الساعة السادسة والنصف، في ميدان فلسطين "الساحة" وسط مدينة غزة.

ودعت حركة فتح – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية - جماهير الشعب الفلسطيني، إلى المشاركة الفاعلة في إيقاد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية "انطلاقة المارد الفتحاوى"، ديمومة الثورة وديمقراطية الدولة الفلسطينية.

تعود جذور نشأة حركة "فتح" إلى أواخر العام 1957، حيث تم عقد لقاء ضم ستة أشخاص هم: ياسر عرفات، وخليل الوزير وعادل عبد الكريم، وعبد الله الدنان، ويوسف عميرة، وتوفيق شديد، واعتبر هذا اللقاء بمثابة اللقاء التأسيسي الأول لحركة "فتح'"، وصاغ المؤسسون ما سمي "هيكل البناء الثوري" و"بيان حركتنا"، وتبع ذلك انضمام أعضاء جدد منذ العام 1959 كان أبرزهم: صلاح خلف، وخالد الحسن، وعبد الفتاح حمود، وكمال عدوان، ومحمد يوسف النجار، وكمال عدوان، وعبد الفتاح إسماعيل، ومحمود عباس.

في العام 1959 ظهرت "فتح" من خلال منبرها الإعلامي الأول مجلة "فلسطيننا – نداء الحياة"، التي صدرت في بيروت منذ شهر نوفمبر، والتي أدارها توفيق خوري، وقامت مجلة "فلسطيننا" بمهمة التعريف بالحركة ونشر فكرها ما بين 1959 – 1964 واستقطبت من خلالها العديد من المجموعات التنظيمية الثورية الأخرى، فانضم للحركة خلال تلك الفترة كل من: ماجد أبو شرار، وأحمد قريع، وفاروق قدومي، وصخر حبش، ويحيى عاشور، وزكريا عبد الحميد، وسميح أبو كويك، وعباس زكي، وغيرهم الكثير إلى صفوف هذه الحركة الناشئة.