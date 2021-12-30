شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص فى هجوم لحركة الشباب بمحيط قرب العاصمة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل أربعة أشخاص على الأقل بهجوم شنه مسلحو حركة الشباب الإرهابية على بلدة قرب العاصمة الصومالية مقديشو، حسب الشرطة.

وشن المسلحون هجوما بالرشاشات على بلدة بلعد الواقعة على بعد نحو 30 كم شمال مقديشو، حسب الشرطة وشهود عيان، بحسب "روسيا اليوم".

وأكد ضابط الشرطة عبد الله محمد فى تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "الإرهابيين هاجموا بلعد فى ساعة مبكرة هذا الصباح مستهدفين نقاط تفتيش أمنية حكومية".

وأضاف "عاد الوضع إلى طبيعته الآن والقوات الحكومية تحكم سيطرتها".

وأفاد شهود عيان بأن "مقاتلى حركة الشباب تمكنوا من دخول بعض أجزاء البلدة الواقعة على طريق يربط مقديشو بباقى أنحاء البلاد قبل أن يتم طردهم".

يشار إلى أن مدينة بلعد واحدة من مدن إقليم شبيلى الوسطى فى ولاية هيرشبيلي، وكان سبق لحركة الشباب أن شنت "مرارا هجمات على المدينة واستولت عليها لفترة وجيزة، لكنها انسحبت عنها فى وقت لاحق".