مسئول لبنانى: المفاوضات مع صندوق النقد ستتعمق أكثر خلال الشهر المقبل

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعاده الشامى، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول خطة إنقاذ لبنان ستتعمق أكثر خلال زيارة ستقوم بها بعثة موسعة من صندوق النقد لبيروت خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف الشامي - خلال لقائه اليوم الخميس، برئيس الجمهورية ميشال عون بقصر بعبدا - أن الحكومة تحضر مختلف الملفات؛ لتكون جاهزة لهذه المفاوضات على أمل أن نصل إلى اتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.

وعرض الشامي أجواء الاجتماعات التي تعقد تحضيرا لإنجاز برنامج التعافي الاقتصادي، حيث أكد الرئيس عون ضرورة الإسراع في وضع الخطة تمهيدا لعرضها على خبراء صندوق النقد الدولي، وتحديد كل المعطيات الدقيقة التي يحتاجها الصندوق خلال مرحلة التفاوض اللاحقة.

وبحث الشامي مع الرئيس اللبناني تفاصيل زيارة وفد الصندوق إلى لبنان أوائل الشهر الحالي، حيث كانت هناك جولة من المناقشات والمحادثات المهمة في المواضيع المتعلقة بالسياسة المالية والقطاع المصرفي وسعر الصرف وغيرها.