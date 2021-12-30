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تعرف على أبرز علامة للإصابة بالسرطان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أبرز علامة للإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

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أعلن الأكاديمي أندريه كابرين، كبير أخصائيي الأورام في وزارة الصحة، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية للأشعة بوزارة الصحة، أن أي أثر للدم في إفرازات الجسم، يشير إلى السرطان.

 

ويشير الأكاديمي الروسي، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه في هذه الحالة يجب فورا الخضوع إلى فحص طبي عند ظهور أثر للدم في البول والبراز ومن الحلمتين أيضا. لأن مثل هذه التغيرات في الجسم تشير على الأرجح إلى وجود ورم خبيث.

 

ويقول، "بمجرد ظهور أثر للدم ، يجب استشارة أخصائي الأورام. لأن هذا ليس أمرا طبيعيا، بل إشارة واضحة".

 

ويضيف، يجب الانتباه في هذه الحالة إلى ما إذا كان يرافقه فقدان الشهية والوزن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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