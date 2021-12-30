بعد سن 45.. أسباب تجعل من الصعب على النساء خسارة الوزن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجد الكثير من النساء صعوبة في خسارة الوزن الزائد بعد سن 45 عاماً، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل والتغيرات التي تطراً على جسم المرأة في هذا العمر.

وطوال حياة المرأة، يتقلب وزنها بشكل مستمر، ويمكن للنساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث أن يكتسبن وزنًا أكبر في فترة زمنية أقصر ويجدن صعوبة في فقدان هذا الوزن.

وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية إلى الدكتور نيتو باجيكال، وهو طبيب استشاري أول في أمراض النساء والتوليد في المملكة المتحدة مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة السريرية في صحة المرأة، حول العلاقة المحتملة بين زيادة الوزن وانقطاع الطمث.

وعندما سئل عن سبب زيادة الوزن لدى النساء مع تقدمهن في السن، أوضح الدكتور نيتو "يميل معظم البالغين إلى زيادة الوزن بثبات بين سن 20 و65 عاماً، مع ملاحظة النساء في سنوات انقطاع الطمث المبكرة زيادة غير مرغوب فيها في الوزن، وزيادة توزيع الدهون في الجسم.

ويترافق ذلك مع زيادة الدهون الداخلية في الجسم، وهي النوع الأكثر خطورة المعروف باسم الدهون الحشوية والتي ترتبط بمقاومة الأنسولين وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من سرطانات نمط الحياة.

وأضاف الدكتور نيتو "التقلبات الهرمونية في فترة ما قبل انقطاع الطمث بالإضافة إلى اضطرابات النوم (على سبيل المثال بسبب الهبات الساخنة والتعرق الليلي) وزيادة مستويات القلق أو الاكتئاب التي تظهر في سن اليأس، بالإضافة إلى الإجهاد تجعل زيادة الوزن أسهل وفقدانه أكثر صعوبة".

وأوضح الدكتور نيتو أن ارتفاع مستويات بعض الهرمونات مثل الهرمون المنبه للجريب الذي يفرزه الدماغ إلى جانب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يكون له علاقة بزيادة الوزن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وفيما يتعلق بالسبب الذي يجعل بعض النساء يجدن صعوبة في إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن، قال الدكتور نيتو "تلعب عوامل نمط الحياة مثل الخيارات الغذائية ونمط الحياة الأكثر استقرارًا خاصة مع تقدم العمر، والتوتر المزمن أو اضطرابات النوم، دورًا في زيادة الوزن على مر السنين، والميول الوراثية وأمراض نمط الحياة المزمنة مثل داء السكري من النوع 2 يمكن أن تجعل اكتساب الوزن أسهل ويصعب فقدان الوزن بالنسبة لبعض الناس".

وتابع الدكتور نيتو "إنها أيضًا مرحلة في حياة المرء حيث قد يأكل المرء في الخارج كثيرًا، ويستهلك المزيد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وكذلك الملح والسكر والدهون، وكل هذا يضيف إلى زيادة طفيفة في الوزن بمرور الوقت مما يجعل من الصعب تغييره".