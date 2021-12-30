مفاجأة.. ياقة قميص زعيم كوريا الشمالية تكشف ما حلّ به

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أحدث صورة له وقد كشفت ياقة قميصه عن نجاحه في خفض وزنه بشكل كبير.



الصورة تم التقاطها أمس الأربعاء، خلال مؤتمر لحزب العمال الحاكم نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وظهر الزعيم كيم ببدلة مخططة باللونين الأسود أو الأزرق الداكن مع قميص أبيض وربطة عنق باللون الفضي.

وعلى غير العادة، ظهرة ياقة قميص كيم غير خانقة، إذ كانت هناك مساحة كافية لدخول إصبع واحد وهو ما يعتبر قاعدة أساسية لارتداء البدلة الغربية.

وتختلف هذه الصورة كثيرا عن أخرى التقطت للزعيم الكوري الشمالي في 17 من الشهر الماضي، خلال مراسم تأبين والده كيم جونغ-إيل في العاصمة بيونغ يانغ.

ووقتها كان كيم يرتدي الزي الرسمي الشعبي، وظهر عنقه ملتصقا بياقة قميصه قبل أن تكشف صورته الجديدة عن تمكنه من خسارة عدد من الكيلوغرامات، ربما عبر اتباع نظام غذائي صارم.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية في بيونغ يانغ أن كيم فقد في 2019 نحو 20 كلغ من وزنه الذي بلغ وقتها 140 كلغ.

لكن في الصورة الجديدة يبدو كيم أنحف مما كان عليه بكثير وأكثر رشاقة من ذي قبل رغم أنه لا يزال يعتبر بدينا من الناحية البدنية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية نقلت عن مواطن كوري قوله "شعرت بألم حاد عندما رأينا وجه الزعيم الباهت من خفض الوزن".