شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة تنفيذ قرار إعادة تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين فى المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إعادة إجراءات تطبيق التباعد الجسدى بين المصلين والمعتمرين فى كامل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، حيث أعادت ملصقات التباعد الجسدى بين صفوف المصلين ومسارات المعتمرين، حيث شمل الإجراء صحن المطاف والمصليات داخل الحرم المكى وساحاته، حفاظًا على سلامة المعتمرين والمصلين والوقاية من جائحة كورونا.

ووفقا للموقع الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين، أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام تشرف على آلية الطواف وانسيابية حركة المعتمرين مع التأكد من التباعد بينهم، واستمرار العمل بالمسارات الافتراضية فى صحن المطاف وزيادة عدد المصليات المخصصة لأداء سنة الطواف، بما يمكن المعتمرين من أداء مناسكهم بيسر وسهولة مع تحقيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن الطائفين من غير المعتمرين قد تم تخصيص مطاف الدور الأول لهم، مع تجهيزه بالمسارات الافتراضية، لضمان سهولة الحركة وانسيابيتها.

وفيما يتعلق بالصلاة فى المسجد الحرام، هيأت الرئاسة مصليات توسعة الملك فهد -رحمه الله- بكامل أداورها، ومصليات التوسعة السعودية الثالثة بكامل طاقتها الاستيعابية مع ساحاتها الخارجية وأروقتها الداخلية، بالملصقات الإرشادية للتباعد الجسدى بين المصلين، وإعادة ترتيب الصفوف تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، منوهاً بأن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة للتأكد من الجاهزية التامة، وتوفر جميع الخدمات للمصلين بما يضمن لهم سهولة أداء العبادة.

كما يتم يومياً تعقيم كامل المسجد الحرام ومرافقه بواقع عشر مرات باستخدام قرابة (34) ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات والسجاد، إضافة إلى استعمال أكثر من (500) جهاز آلى لتعقيم الأيدى بخاصية الاستشعار، و(20) جهاز بايوكير، و(11) روبوتا ذكيا للتعقيم، و(600) مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية، و(20) جهاز تعقيم بالرذاذ الضبابى، مؤكدا على ضرورة تقيد المعتمرين والمصلين بلبس الكمامة الطبية وتعقيم الأيدى والتقيد بمسافة التباعد الجسدى والتعاون مع العاملين فى الحرم المكى الشريف الذين يعملون على راحتهم وسلامتهم.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، وجه مؤخرًا كافة منسوبى الرئاسة العامة بتلقى الجرعة التعزيزية الثالثة؛ فى إطار الوقاية الصحية لكل من يباشر تقديم الخدمة لقاصدى الحرمين الشريفين.













