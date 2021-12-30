4 قتلى و13 مصابا فى صفوف القوات اليمنية فى شبوة بقصف صاروخى حوثى

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر عسكرية يمنية إن 4 قتلى و13 مصابًا سقطوا جراء استهداف جماعة الحوثيين الموالية لإيران معسكرًا لقوات العمالقة بمديرية مرخة السفلى شمال غربى محافظة شبوة بصاروخ باليستى.

وأوضحت المصادر - وفقًا لما ذكرته قناة اليمن الفضائية اليوم الخميس، أن الاستهداف الحوثي جاء عقب ساعات من استلام قوات العمالقة للمعسكر المعروف بـ(معسكر خمومة) خلال انتشارها بمحافظة شبوة، مشيرة إلى وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى عتق.

يشار إلى أنه تم نقل قوات العمالقة من منطقة الساحل الغربي اليمني إلى محافظة شبوة بتوجيهات من قيادة التحالف العربي بهدف تحرير مديريات عين وعسيلان وبيحان التي سقطت في قبضة العناصر الحوثية خلال الأشهر الماضية.