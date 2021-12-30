شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. بدء حالة من عدم استقرار الطقس تبلغ ذروتها الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، الخميس، من بدء حالة من عدم استقرار الطقس تبلغ ذروتها الجمعة، مع سقوط أمطار قد تصل للسيول.



وتتأثر البلاد بمنخفض سطحي متعمق على البحر المتوسط، يتسبب في سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتكون ذروة حالة عدم استقرار الطقس، الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة.

وقد تصل الى حد السيول يومي الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.

كما تنشط الرياح، الخميس، على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من الخميس، وحتى الإثنين المقبل، وذلك على النحو الآتي:

- الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب بالملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50: 60 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.

- الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

- السبت 1 يناير/ كانون الثاني 2022:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الأحد 2 يناير/ كانون الثاني 2021:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء والبحر الأحمر.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الإثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2022:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.