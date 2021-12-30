الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت الصين اليوم الخميس بنجاح قمرا صناعيا جديدا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " أن القمر الصناعي تم إطلاقه في الساعة 0:43 صباحا /بتوقيت بكين/ بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي" ودخل إلى المدار المخطط له.

وتعد هذه هي المهمة الـ 405 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.