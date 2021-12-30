طريقة محتملة للحماية من متحور "أوميكرون".. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف عالما الفيروسات الروسيان ألكسندر بوتينكو وبيتر تشوماكوف مجموعة المناعة الخاصة للحماية من متحور "أوميكرون".



ويشير العالمان في حديث لموقع Ura.ru، إلى أنه للوقاية من الإصابة بمتحور "أوميكرون" تساعد مجموعة المناعة الخاصة.

ويقول بوتينكو موضحا، "إن الجمع بين مختلف الأنماط الجينية للفيروس، يسبب نشوء مناعة قطيع خاصة بمجموعة معينة من البشر. وهذا يعني أنه يمكنه توفير حماية من مختلف الأنماط الجينية".

ووفقا له، المناعة الناتجة عن الاتصال بمختلف سلالات الفيروس التاحي المستجد، إلى جانب التطعيم يضمن وقاية جماعية ضد "كوفيد-19".

ومن جانبه يشير تشوماكوف، إلى أنه نتيجة للطفرات العديدة في متحور "أوميكرون" تغير البروتين S كثيرا ما يسمح له بتجاوز الأجسام المضادة التي نشأت بعد التطعيم.

ويقول، "ولكن، إلى جانب بروتين S للفيروس عددا كبيرا من المستضدات الأخرى. وعندما يصاب الإنسان بالمرض تنشأ لديه أجسام مضادة لجميع هذه المستضدات. لذلك عندما يصاب بمتحور "أوميكرون" تكون لديه مناعة ضده، لأن بقية المستضدات تبدأ بالعمل. وهذه هي مناعة المجموعة الخاصة ضد جميع المستضدات الموجودة في الفيروس التاجي المستجد".