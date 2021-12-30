" محمد عوض تاج الدين" يتحدث عن استعداد الحكومة المصرية لمواجهة "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبر مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، أن حكومة بلاده تستعد لمواجهة متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.



وقال تاج الدين، في حديث لقناة "dmc"، الأربعاء، إن هناك مراقبة دقيقة ومتابعة من الحكومة المصرية لكافة المواطنين والمواقع الطبية، والقادمين من الخارج لتجنب انتشار الفيروس في البلاد.

ولفت إلى أن وزارة الصحة وكافة المؤسسات تستعد لمواجهة "أوميكرون" بدءا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي تشمل كافة الوزارات.

وأضاف أن وزارة الصحة هي المسؤول الأول، ثم بعد ذلك وزارة التعليم العالي، حيث أنها مسؤولة عن المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى الخاصة والعامة.

وتابع مستشار الرئيس المصري أن "كل المؤسسات تخطط لاحتواء أي أزمة قادمة"، مشيرا إلى أن الفيروسات التي تمكث وقتا طويلا تكون متحورات أخطر.