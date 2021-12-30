شكرا لقرائتكم خبر عن محامية: القذافى تبرع بالمال للدفاع عن صدام حسين فى المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المحامية بشرى خليل، إن زعيم ليبيا السابق معمر القذافى ورئيس اليمن السابق على عبد الله صالح، ساهما بتمويل لجنة محامين دافعت عن الرئيس العراقى السابق صدام حسين، ومقرها عمان، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضافت خليل: "أما بالنسبة لتكاليف هيئة المحامين، فقد تبرع الرئيس القذافي بالمبلغ للسيدة رغد، التي كانت تعمل في مكتب اللجنة في عمان، كما تبرع الرئيس علي عبد الله صالح بمبلغ من المال".

ويشار إلى أن رغد، نجلة صدام حسين، انتقلت إلى الأردن بعد بدء الحملة العسكرية الأمريكية على العراق، ومن هناك قامت بتنسيق عمل لجنة المحامين التي دافعت عن والدها في المحاكمة.

وتابعت المحامية القول: "قامت السيدة رغد بتوفير تذاكر السفر من عمان الى بغداد، وكذلك سافر باقي المحامين من بلادهم على نفقتها، وتم تسديد تكلفة الفنادق من ميزانية اللجنة".

وذكّرت المحامية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، بأن اليوم الخميس 30 ديسمبر وافق الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام حسين.