شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتلقى برقية تهنئة من رئيس العراق بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة من الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب فيها باسمه وباسم الشعب العراقى عن خالص تهانيه وأصدق التبريكات بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكاله الأنباء الكويتية، إن البرقية تضمنت تمنيات الرئيس والشعب العراقى بالنجاح والتوفيق لما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتى فى ظل القيادة الحكيمة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية جوابية أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقى على ما أبداه من طيب المشاعر الصادقة المجسدة لأواصر العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيق ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.