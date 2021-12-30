شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام 6 عناصر من ميليشيا الشباب لوكالة الأمن والاستخبارات الصومالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استسلم 6 عناصر من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى الصومال، من بينهم قيادى بارز، إلى وكالة الأمن والاستخبارات الصومالية الوطنية فى ولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن المستسلمين قرروا التخلى عن فكرهم المتطرف والفظائع التى ترتكبها ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد المواطنين الأبرياء.

وتستمر العمليات الأمنية التى تنفذها قوات الحكومة الصومالية فى محاولة لدحر ميليشيا الشباب الإرهابية.

والاسبوع الماضى، قتل 5 إرهابيين وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة في عملية عسكرية قامت بها قوات الجيش الوطني الصومالي، بالمناطق الواقعة قرب مدينة أوطيغلى التابعة لإقليم شبيلي السفلى.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات المسلحة واجهت مقاومة من إرهابيي الشباب الذين لاذوا بالفرار.. إلا أنها نجحت في الوصول إلى المناطق التي يضايق فيها العدو الإرهابي سكان المنطقة.