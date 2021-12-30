شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين: بدء المرحلة الثانية من "رؤية 2030" يدفع عجلة الإنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، مشيراً إلى أن بدء المملكة للمرحلة الثانية من "رؤية 2030"، يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار المملكة، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية.

واعتبر الملك سلمان أن السعودية، "ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار".

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال كلمته، مباركته لإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "العديد من المشروعات ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي".

وعادة ما يلقي الملك سلمان بن عبد العزيز خطاباً سنوياً أمام مجلس الشورى السعودي، يتناول فيه السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية، إضافة إلى الأهداف والغايات التي تسعى الرياض إلى تحقيقها، كما يوضح مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية.

وكان رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، أكد، الثلاثاء، أن "خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة للمجلس، سيتناول سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية".