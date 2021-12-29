- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن وضع علامات للتباعد الاجتماعى بين المصلين فى المسجد النبوى لمواجهة كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة شئون المسجد النبوى، فى حسابها الرسمى بتويتر، صور ترصد وضع علامات للتباعد الاجتماعى، والاجراءات الاحترازية بين المصلين فى مواجهة فيروس كورونا، وعلقت :"علامات التباعد الجسدي بين المصلين بعد إعادة وضعها في المسجد النبوي ضمن الإجراءات الاحترازية".
اجراءات احترازية
اجراءات التباعد الجسدى
المسجد النبوى
المسجد
قال مصدر مسؤول فى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدى فى المسجد الحرام والمسجد النبوى اعتبارًا من غد الخميس.
وأوضح المصدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة القاصدين.
وأكد ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.