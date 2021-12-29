شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين في ذكرى إعدام والدها: رفض مغادرة العراق واختار الشهادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت رغد صدام حسين، مساء اليوم،الأربعاء، ذكرى مقتل والدها الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين والتي توافق يوم غد الخميس، مشيرة إلى أن والدها "شامخ وقامة وبطل اختار مواجهة العدو ورفض مغادرة العراق حتى استشهد داخل البلاد رفقة أبناءه"، داعية إلى دراسة متغيرات الساحة العربية وغير العربية وضرورة أن يتم تقبل كافة العراقيين حتى من أخطأ منهم.

وأشارت رغد صدام حسين في بيان لها نشرته عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن العراقيين يحملون شارة "الشهيد على صدورهم يظهر فيها رسما للصرح العراقي الشهير نصب الشهيد وجملة الشهداء أكرم منا جميعا"، موضحة أن يوم 1 يناير سمى بيوم الشهيد العراقى بأمر من الرئيس الأسبق صدام حسين تخليدا لذكرى الجنود والضباط العراقيين الذين وقعوا في الأسر عند الجيش الايراني ونفذ بهم عملية اعدام بشعة.

ودعت رغد صدام حسين إلى ضرورة نبذ الطائفية والفتن، وأن يتجمع الشعب العراقي صفا واحدا كالبنيان المرصوص، موضحة أن علم العراق سيظل خفاقا وستعلو كلمة الحق في البلاد، وسيعمل العراقيون على بناء بلدهم مجددا، داعية كافة الدول لمد يد العون لدعم العراق في مسيرته، ولن ننحاز إلى أي دولة عربية دون الأخرى.

ولفتت رغد صدام حسين، إلى أنها قررت وضع "شارة الشهيد هذه الخاصة بوالدي الرئيس الشهيد صدام حسين كوسام شرف في هذا اليوم"، مؤكدة أن العراق سيعود منارة دائما شريطة أن يواصل الشعب العراق الفرح رغم الصعوبات، موضحة أن رؤيتها لم تتغير يوما أبدا.

وظهر رغد صدام حسين في فيديو مصور ويظهر في خلفيته صورة الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين حيث تم رسمها بريشة الفنان القدير فائق حسن.

ونفذ حكم الإعدام في الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين يوم السبت 30 ديسمبر 2006 في العاصمة بغداد، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك وتمت عملية الاعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية.

بدوره، اعترف السفير الأمريكي الأسبق لدى بغداد، روبرت فورد، بأن محاكمة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين في بغداد لم تخل من تجاوزات.