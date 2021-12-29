شكرا لقرائتكم خبر عن توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة، من خلال حساب المستفيد. وقال توكلنا، عبر حسابه في “تويتر”: إنه بإمكان المستخدم استعراض نسخة رقمية من سجل الأسرة عند طباعتها من الأحوال المدنية من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا. – بعد تسجيل الدخول يتم اختيار المحفظة الرقمية – من تصنيف الوثائق الشخصية في المحفظة الرقمية يتم اختيار سجل الأسرة – يتم الضغط على بطاقة سجل الأسرة لاستعراض تفاصيل السجل توكلنا: 3 خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة

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