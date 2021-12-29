شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تعلن إعادة تشغيل خدمة تجديد رخص القيادة للوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، قرارا يتعلق برخص القيادة الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد، والذي طال انتظاره منذ شهور.

وأعادت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم، تشغيل خدمة تجديد رخص القيادة للوافدين "أونلاين"، بحسب ما نشرته صحيفة "الرأى" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن بعد الإدارة العامة للمرور، كانت قد أوقفت التجديد للوافدين سواء عن طريق الموقع أو الحضور الشخصي، وسمحت به "أونلاين" فقط للمواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية.

وقالت المصادر إن "تلك الخطوة تأتى لتنظيم إجراءات استخراج وتجديد رخص قيادة الوافدين، والتأكد من مطابقتهم للشروط المحددة لمنح رخص القيادة".

وأشارت المصادر إلى أنه تم الربط مع جهات عدة لمنع التلاعب أو التزوير لبعض الحالات.

وأوضحت أنه أصبح الآن في إمكان الوافدين للكويت، الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور والقيام بتجديد رخص القيادة الخاصة بهم، قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها بكل سهولة ويسر، وفقا الشروط واللوائح المطبقة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الكويتية قد امتلأت بأخبار مفادها أن الوزارة بصدد سحب وإيقاف رخص القيادة للوافدين داخل الكويت.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في الأسبوع الأول من ديسمبرالجارى، أنها بصدد دراسة عدد من الاقتراحات الجديدة، التي سيتم من خلالها إقرار آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين.

وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".