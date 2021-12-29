الاردن.. 466 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تسجيل 466 إصابة جديدة بمتحور أوميكورن من فيروس كورونا.



وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794.

وأكد الدكتور البلبيسي، أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

وبدأت السلطات الصحية الأردنية، الأحد، في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها.

وأعلن المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات أنه "استمرارا للحملة الوطنية للتطعيم، سيتم إعطاء الجرعة الأولى لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها، والجرعة الثالثة المعززة للكادر الإداري والتعليمي، بدءا من صباح الأحد"، داعيا الطلبة الراغبين في تلقي اللقاح إلى إحضار موافقة ولي الأمر.