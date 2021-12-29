شئون الحرمين تقرر تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين اعتبارا من غد الخميس

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مسؤول فى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، إنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدى فى المسجد الحرام والمسجد النبوى اعتبارًا من غد الخميس.

وأوضح المصدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.