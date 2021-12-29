وزير الدفاع الكويتى يؤكد: تسخير مختلف الإمكانيات لخدمة الوطن

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ حمد جابر العلى، استثمار كافة القدرات وتسخير مختلف الإمكانيات لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتى بالمزيد من المكتسبات والإنجازات ومد جسور التواصل والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة، لإعلاء مصالح الوطن العليا، وترسيخا لمبادئ العدل والمساواة بين الجميع.

وقال وزير الدفاع الكويتي -في تصريحات صحفية عقب أداء اليمين الدستوري للحكومة الجديدة اليوم الأربعاء- إنه سيتم بذل الجهود للحفاظ على المكتسبات الدستورية وصون حرمة المال العام من أي تجاوزات أوهدر وسلامة الوطن واستقراره، وبذل الغالي والنفيس في سبيله، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن يعين الجميع لما فيه خير الكويت ورفعتها وازدهارها.

كما أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن خالص شكره لأمير الكويت القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على تجديد ثقتهم الغالية به، وأمانة تكليف بمسؤولية جسيمة، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حملها، ويوفقه للعمل بواجباتها العظيمة.