شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة في إصابات كورونا بالمملكة.. تسجيل 744 حالة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، تسجيل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 231 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 43 حالة.
منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:
الخميس 23 ديسمبر: 287
الجمعة: 332
السبت: 325
الأحد: 389
الإثنين: 524
الثلاثاء: 602
اليوم الأربعاء: 744
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:
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