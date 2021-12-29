"وزارة الصحة الاماراتية" تنظم يوما للتوعية بتطعيم الإنفلونزا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية يوماً للتوعية بتطعيم الإنفلونزا ضمن فعاليات الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية والتي أطلقتها في سبتمبر الماضي تحت شعار "حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك" وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الوقاية وتحفيز أفراد المجتمع على تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.



وشهدت فعاليات اليوم التوعوي التي حضرها الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة وعدد من المسؤولين والموظفين بالوزارة وأفراد المجتمع من العائلات والأطفال في برواز دبي.. إضاءة برواز دبي باللون البرتقالي لمدة ساعتين.

كما تضمن اليوم التوعوي فعالية الإبداع للصغار بهدف ترسيخ التوعية ومهارات العصف الذهني عن طريق الرسم والألوان والألعاب الحركية مع نشر المعلومات التوعوية والتثقيفية بأهمية الوقاية من مرض الإنفلونزا وطرق الوقاية وأن التطعيم أفضل التدخلات الطبية للوقاية من المرض وشملت الفعالية نشر المواد التوعوية من خلال الشاشات وبطرق الإبداعية لإيصال رسالة الحملة حصن نفسك احم مجتمعك.

وأكد الدكتور حسين الرند حرص الوزارة على التنويع في برامج التوعية بمرض الإنفلونزا وطرق الوقاية وأهمية التطعيم للوصول إلى معظم شرائح المجتمع بطرق وأساليب تتناسب مع كل فئة واستهدفنا اليوم جميع فئات المجتمع تشمل فئة الأطفال من خلال فعالية إبداع وأنشطة متنوعة.

وأوضح أن الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا من أهم الفعاليات السنوية على أجندة الوزارة انطلاقاً من استراتيجيتها المرتكزة على أهمية التوعية بالوقاية من الأمراض وتلقي التطعيمات الآمنة التي تسهم بتحسين صحة المجتمع وتطوير استجابة المنظومة الصحية للأمراض التنفسية وتعزيز آليات الترصد من أجل تحسين نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة التغطية بالتطعيمات وفق المعايير العالمية.

ولفت إلى أهمية ومأمونية لقاح الإنفلونزا ودوره الفاعل في الحد من المرض ومضاعفاته وخاصة للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل الأطفال دون سن 5 سنوات وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل الربو وأمراض القلب والكلى والكبد والسكري والضغط والعاملين في القطاع الصحي وحث أفراد المجتمع على أخذ اللقاح واتباع العادات الوقائية السليمة للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية.