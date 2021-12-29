هواوي تطلق اللاب توب MateBook X Pro 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق جهاز اللاب توب MateBook X Pro 2022 الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد من فئة الألترابوك.



ويمتاز بالعديد من التحسينات مقارنة بموديل 2021 من خلال تجهيزه بشاشة أكبر وأكثر سطوعًا بالإضافة إلى معالج أقوى.

وعلى الرغم من أن جهاز هواوي MateBook X Pro 2022 الجديد يبدو مشابها للموديل السابق من الوهلة الأولى، إلا أن الشركة الصينية قامت بزيادة حجم الشاشة من 13.9 إلى 14.2 بوصة من خلال الاعتماد على حواف أكثر نحافة، وأكدت شركة هواوي على أن نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز تبلغ 95%.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة سريعة بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبدقة وضوح 3120 x 2080 بيكسل وبنسبة باعية 3:2 وتصل درجة السطوع إلى 500 نيت، وينبض بداخل اللاب توب الجديد معالج إنتل Core i7-1195G7 رباعي النوى بسرعة تصل إلى 5.0 جيجاهرتز وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وذاكرة SSD سعة 516 جيجابايت أو واحد تيرابايت، كما قامت الشركة الصينية بتحسين وظيفة التبريد من خلال الاعتماد على مروحتين.

وأكدت شركة هواوي على دمج مستشعر بصمة الأصابع في زر الطاقة مع توافر لوحة تتبع كبيرة مع دعم الإيماءات متعددة اللمس، ومن الوظائف المثيرة أيضا في اللاب توب الجديد دمج كاميرا ويب في الإطار النحيف 6 ملم أعلى الشاشة، ويشتمل الجهاز الجديد على أربعة منافذ USB-C.

وفي نوفمبر الماضي، أطلقت "هواوي" الحاسوب اللوحي MateBook E الجديد، الذي يمتاز بتصميم نحيف للغاية؛ حيث لا يتجاوز سُمكه 7.99 ملم ولا يتعدى وزنه 709 جرامات.

ويعتمد الحاسوب على نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 11، وبالتالي فإنه يمكن تحويله إلى جهاز لاب توب من خلال حافظة لوحة المفاتيح المرفقة، علاوة على توافر قلم إدخال البيانات والذي يتم تثبيته بالحاسوب اللوحي مغناطيسيا، ويتم شحنه في تلك الأثناء.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب اللوحي الجديد على شاشة OLED قياس 12.6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2560 x 1600 بيكسل وبنسبة 16:10. وتبلغ درجة السطوع 400 نيت، وعند استعمال الحاسوب اللوحي في الهواء الطلق فإن درجة السطوع يمكن أن تصل إلى 600 نيت.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج إنتل Core i5-1130G7 أو معالج Core i7-1160G7 رباعي النوى مع بطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics G7.

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج إنتل Core i5-1130G7 أو معالج Core i7-1160G7 رباعي النوى مع بطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics G7.

ويوجد مستشعر بصمة الأصابع في زر التشغيل من أجل تسجيل الدخول السريع في نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز.

ويدعم الحاسوب اللوحي MateBook E الجديد شبكة الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.1، ويزخر ببطارية سعة 42 وات ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 65 وات، وبالتالي فإن عملية إعادة الشحن تستغرق 90 دقيقة تقريبا.

ويشتمل جهاز هواوي الجديد على منفذ لسماعة الرأس ومنفذ USB-C ومنفذ Thunderbolt 4، حيث يمكن توصيل الجهاز بشاشة 8K.