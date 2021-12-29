بالصور.. إحباط تهريب أكثر من مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في طرود قهوة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عن إحباط تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة. وتفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم (6) أشخاص، (4) مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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