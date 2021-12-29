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شركة هواوي تطلق أول نظارة ذكية بنظام HarmonyOS

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة هواوي تطلق أول نظارة ذكية بنظام HarmonyOS والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة هواوي أول نظارة ذكية بنظامها للتشغيل HarmonyOS، وأكدت أن النظارة الذكية الجديدة توفر العديد من الوظائف المتطورة، وبعض المستشعرات، والسماعات، والميكروفونات المدمجة.

 

وأشارت هواوي إلى أن الموديل الجديد من النظارة الذكية x Gentle Monster Eyewear II بالكاد يمكن تمييزه عن النظارات التقليدية، ويمكن الاختيار بين 3 إطارات مختلفة، لتتناسب النظارة الذكية مع مظهرالمستخدم.

 

وتقترن النظارة بالهاتف الذكي بتقنية البلوتوث، وفي حين توجد السماعات والميكروفونات المدمجة في إطارها.

 

وعند وضع النظارة يتعرف المستخدم تلقائياً على توقعات الطقس ومواعيده الشخصية المسجلة في تقويمه.

 

ومن الوظائف الأخرى جمع البيانات من مستشعرات الحركة لتساعد المستخدم على اتخاذ الوضعية الصحية، وحماية العمود الفقري.

ويمتد تشغيل البطارية إلى 16 ساعة عند الاستعمال العادي.

 

وتمتاز النظارة الجديدة بالحماية ضد المطر وفقا لفئة الحماية IPX4.

 

ولم تعلن الشركة الصينية تفاصيل عن موعد إطلاقها في الأسواق العالمية أو أسعارها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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