شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق بسيطة وفعالة للتخلص من انتفاخ البطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه الكثير منا مشكلة انتفاخ البطن، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن أطعمة معينة، وهي حالة غير مقلقة عادة، ولكن إذا استمرت أعراض الانتفاخ طويلا فيجب استشارة الطبيب.



وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن حالات الانتفاخ المستمرة قد تكون ناتجة عن مشكلة في الجهاز الهضمي أو مشاكل في نظامك الغذائي.

ومن بين أكثر الأطعمة شيوعا في التسبب في مشاكل الانتفاخ، نجد القمح أو الغلوتين ومنتجات الألبان، وبالتالي فإن بعض التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد في علاج الانتفاخ المزعج.

ويقول الخبراء الصحيون إن الإجهاد يمكن أن يسبب أيضا مشاكل في الجهاز الهضمي ويؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

وللتخلص من الانتفاخ يمكن اعتماد طرق بسيطة تتضمن تجنب مضغ العلكة وزيادة تناول الألياف وأخذ حمام دافئ.

وعندما نمضغ العلكة نبتلع الكثير من الهواء معها، ويمر هذا الهواء إلى معدتنا ما يجعلنا نشعر بالانتفاخ.

ولذلك من الضروري تجنب مضغ العلكة عند الشعور بانتفاخ البطن.

ويشير الخبراء إلى أن "الحمامات الدافئة يمكن أن تقلل من مستويات التوتر وتقلل من معدل ضربات القلب، ما يمنح الجسم فرصة لإعادة تركيز طاقته على الهضم السليم والتخلص من الانتفاخ".

وفي بعض الأحيان يمكن أن يسبب الإمساك الانتفاخ. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه إذا أصبت بالإمساك، فاتخذ خطوات لمنعه عن طريق إضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي، وشرب الكثير من السوائل وممارسة الرياضة بانتظام.

ومن دون السوائل، لا يمكن للألياف القيام بعملها ويمكن أن تصاب بالإمساك. وتؤكد الهيئة: "من المهم الاستمرار في شرب السوائل، وخاصة الماء. إنها تشجع على مرور الفضلات عبر الجهاز الهضمي ويساعد على تليين البراز".

وتابعت الهيئة: "حتى المشي السريع لمدة 20 إلى 30 دقيقة أربع مرات في الأسبوع يمكن أن يحسن وظيفة الأمعاء".

ويجب أن تكون على دراية أيضا بـ"محفزات الأمعاء" حيث يجد بعض الناس أن أطعمة معينة تسبب لهم مشاكل، بينها الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والحمضيات وتوابل السلطة والمشروبات الغازية، والتي يمكنها أن تسبب الحموضة المعوية.

وهناك أيضا حالات يجب عليك فيها زيارة الطبيب، وذلك إذا استمرت أعراض الانتفاخ فترة طويلة.

وفي الواقع، يمكن أن يكون الانتفاخ أمرا طبيعيا، ولكن في بعض الحالات، قد يكون علامة على حالة أكثر خطورة، من عدم تحمل الطعام ومرض الاضطرابات الهضمية إلى متلازمة القولون العصبي وسرطان المبيض.

وهناك أيضا بعض المكملات الغذائية التي يمكن تناولها لتقليل الانتفاخ. والتي تشمل المغنيسيوم والبروبيوتيك، وفقا لعيادة "كليفلاند".

وتقول العيادة إن مكملات المغنيسيوم يمكن أن تساعد في تحييد حمض المعدة وإرخاء عضلات الأمعاء.

وتضيف: "المغنيسيوم له تأثير ملين طبيعي، والذي يمكن أن يكون مفيدا من وقت لآخر". كما أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تكميل أو إعادة توازن بكتيريا الأمعاء.