اجتماع برئاسة وكيل وزارة الادارة المحلية يناقش خطة واولويات عمل الوزارة للعام 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، خطة وأولويات الوزارة للعام 2022م .



وفي الاجتماع الذي ضم فريق الوزارة وعدد من مدراء وموظفي الوزراة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل عبدالغفار العيسائي، أكد مشبح على مضاعفة الجهود للرفع من مستوى تحصيل الموارد المالية ومتابعة الصناديق والمؤسسات الايرادية في إطار الارتقاء بموارد الدولة وفقاً لقانون السلطة المحلية والتوجهات العليا للدولة .. مشددا على إنجاز واستكمال الحسابات الختامية، والجرد السنوي، وكافة التقارير المالية الإدارية ..داعياً موظفي الوزارة إلى إعداد التقارير النهائية للإدارات العامة للعام 2021م وكذا إعداد الخطة العامة للوزارة للعام 2022م.

كما شدد وكيل وزارة الادارة المحلية، على مضاعفة الجهود لمتابعة السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتشديد الرقابة والنزول الميداني الى الأسواق لمراقبة تخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية بما يتوازى مع تحسن سعر الريال وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتخفيض الأسعار بما يتوازى مع تحسين سعر الريال مقابل العملات الأجنبية وتشديد الرقابة على الأسواق.