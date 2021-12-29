سفير روسيا في ألمانيا يحذر من تسليح أوكرانيا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشاييف، انتقادات حادة لمطالب في ألمانيا بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا.



وقال نيتشاييف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إن "التطوير العسكري لأوكرانيا من وجهة نظرنا ضار للغاية ولا داع له. كل الخطوات في هذا الاتجاه ستؤدي إلى نتائج عكسية".

وفي ضوء انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، دعا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المستقبلي فريدريش ميرتس، قبل عيد الميلاد إلى النظر في تصدير أسلحة للدفاع عن النفس إلى الحكومة الأوكرانية. وقبل الانتخابات العامة في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا زعيم حزب الخضر، روبرت هابيك، إلى مساعدة لأوكرانيا في التسلح.

وقال نيتشاييف: "هذه الأفكار دليل على أن روسيا في حاجة إلى ضمانات أمنية، ونحن نطالب بهذه الضمانات الأمنية في شكل مرسخ في القانون الدولي".