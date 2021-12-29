فوائد تدفعك إلى إضافة القرفة في نظامك الغذائي.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن القرفة، والتي تدخل في الكثير من الأطعمة والحلويات، غنية بالعناصر الهامة للجسم، والتي تفيد في الكثير من العمليات الحيوية.



وأوضح خبراء التغذية بالمجلة الألمانية أن القرفة تحفز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

ويمكن للقرفة أن تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول، ولذلك يمكن لمرضى السكر على وجه الخصوص الاستفادة منها، وقد أظهرت دراسة أن القرفة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مسار التصلب المتعدد، ولكن يجب هنا التحذير من أن الأشخاص، الذين يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم، يتوجب عليهم الحذر عند تناول القرفة.

وتساعد المركبات الفعالة الموجودة في القرفة، والتي تمتلك خصائص مضادة للميكروبات على محاربة البكتيريا والفطريات ومنع نموها، كما يمكن أن تساعد في التخلص من البكتيريا المتراكمة في الفم والمسببة لرائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان.