أطعمة تساعدك على حرق الدهون.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 ديسمبر 2021

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك العديد من الأطعمة، التي تساعد على حرق الدهون بسبب عناصرها الغذائية، التي تمد الجسم بما هو ضروري لعملية الأيض.



ومن أبرز هذه الأطعمة:

الفلفل الحار

يعمل الكابسيسين، والموجود أيضاً في الزنجبيل، على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وتنشط المعدة والأمعاء وتعزيز حرق الدهون، بالإضافة إلى خفض مستويات الأنسولين والدهون في الدم وتنشيط تدفق الدم.

البيض

من المعروف أن البيض غني بالبروتين، وهو العنصر الهام في عمليات الأيض، فضلاً عن أن صفار البيض غني بالبروتينات والعناصر الغذائية الهامة مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد والفيتامينات.

بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا قنبلة بروتينية حقيقية، كما أنها تحتوي على الكثير من الحديد والكالسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وبالتالي فإنها تعمل على تنشيط عملية حرق الدهون بشكل كبير.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى أن الأحماض الأمينية تعزز حرق الدهون في الكبد.

السلمون

يعتبر سمك السلمون من المصادر الجيدة للدهون، ويعد من الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ويحتوي على الكثير من البروتين.

اللوز

إلى جانب الدهون الجيدة، يحتوي اللوز على حمض ألفا لينوليك، وهو ما يضمن التمثيل الغذائي المستمر للدهون.

رقائق الشوفان

تمتاز بالألياف القابلة للذوبان والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ب.