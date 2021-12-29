شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون الخليجى يؤكد على الدعم الكامل لمكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الدعم الكامل لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، وتعزيز دوره لمكافحة هذه الآفة ودفع مخاطرها عن دول المجلس وأبنائه.وفق بيان صادر عن المجلس.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بسعادة العميد صقر بن راشد المريخي، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون، اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وتناول اللقاء مناقشة مستجدات جهود المركز في تعزيز وتوحيد جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك استعراض التقارير المتخصصة التي تسهم في بناء الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة المخدرات، وحماية المجتمع الخليجي من هذه الآفة والتصدي الجماعي لأضرارها، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية الرسمية والأهلية وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية دول مجلس التعاون ومواطنيها.