شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السورى يحبط عملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت الجهات الأمنية السورية فى مدينة درعا عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

وقال مصدر في الجهات المختصة لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن على الشريط الحدودي المتاخم للأراضي الأردنية تم إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة تقدر بنحو مئات الكيلوجرامات من الحشيش وعشرات الآلاف من حبوب الكبتاجون كانت معدة للتهريب إلى الأردن. وأضاف المصدر إنه تم القبض على عدد من المهربين فيما لاذ آخرون بالفرار والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.

وكانت الجهات المختصة، ضبطت بالتعاون مع الأهالى فى مدينة درعا، كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة وأجهزة اتصال فى عدة مناطق بالمحافظة .

وقال مصدر بالجهات المختصة، إنه "بعد عمليات التسوية التى شملت كامل محافظة درعا، وشعور المواطنين بحالة من الاستقرار والاطمئنان، بادر قسم كبير من الأشخاص بتسليم أسلحة وعتاد، كانت بحوزتهم، للجيش العربى السوري".

وفى سياق متصل بين المصدر أن الجهات المختصة ووحدات من الجيش نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل والمزارع فى ريف المحافظة بناء على معلومات دقيقة، وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر منها، وذلك بالتوازى مع استمرارها بأداء واجبها فى رصد وملاحقة عمليات التهريب حيث تم ضبط كمية أخرى من الاسلحة والذخائر كان مهربون أعدوها للتهريب إلى خارج المحافظة.