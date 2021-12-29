السعودية: إحباط عملية تهريب 1.07 مليون قرص مخدر مخبأة فى طرود قهوة

القاهرة - سامية سيد - نجحت المديرية السعودية العامة لمكافحة المخدرات فى إحباط محاولة تهريب وترويج مليون و70 ألف قرص "إمفيتامين" مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة فى طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم (6) أشخاص (4) سعوديين، ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.