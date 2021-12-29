شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: القوات الروسية والسورية أضعفت إمكانيات "داعش" بشكل كبير فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى أوليغ سيرومولوتوف، أن القوات المسلحة الروسية بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة السورية استطاعت خلال العام المنصرم تعزيز النجاح فى مواجهة تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المسؤول الروسي - في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء "ننظر بإيجابية إلى حقيقة أن القوات المسلحة الروسية في عام 2021، وبالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة السورية، واصلت تعزيز نجاحاتها في مواجهة أنشطة تنظيم داعش على أراضي هذا البلد. وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تم إضعاف إمكانات هذا التنظيم بشكل كبير وتم القضاء على قوته ووسائله المهمة، وتم تدمير الهيكل التنظيمي وتقليل توفير الموارد.

يذكر أن وكالة الأنباء السورية، أفادت أمس الثلاثاء، بأن حاجزا للجيش السورى اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات، بعد محاولته الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالى الشرقي.

وأجبر حاجز للجيش العربى السورى رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكى مؤلفاً من 5 آليات على التراجع أثناء محاولتهم الدخول إلى قرية الدردارة فى ريف أبو راسين بريف الحسكة الشمالى الشرقي.

وفى الـ 26 من الشهر الجارى اعترض حاجز للجيش العربى السورى أربع مدرعات للاحتلال الأمريكى أثناء مرورها فى مزرعة شويش التابعة لناحية تل تمر فى الريف الشمالى الغربى لمحافظة الحسكة وأجبرها على التراجع ومغادرة المنطقة”.

وكانت الوكالة الرسمية قالت إن حاجزا للجيش السورى اعترض قبل يومين رتلا لقوات الجيش الأمريكى فى محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالى الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة.